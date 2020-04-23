جامعة تبوك: 8 آلاف طالب أدوا اختبارات نهاية العام “أونلاين”.. دون مشاكل

أكدت جامعة تبوك أن 8 آلاف طالب أدوا اختبارات نهاية العام في برنامج الانتساب المطور التابع لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، دون مشاكل من أي نوع.

وقالت عمادة التعلم الإلكتروني إن الجامعة خصصت فريقا من مهندسيها ومهندساتها لضمان سير عملية الامتحانات، وفتحت قنوات للدعم الفني ونظاماً خاصاً بتلقي البلاغات وطلب المساعدة لاستقبال ملحوظات وشكاوى الطلاب والطالبات والعمل على معالجتها بشكل فوري وعلى مدار الساعة.

وقال عميد العمادة، الدكتور علي بن نازل الشمري، إنه تم تكليف منسقين لمتابعة ضبط أعمال سير الاختبارات داخل المركز الرئيسي للجامعة في مدينة تبوك، وبفروعها في محافظات تيماء وحقل وضبا وأملج والوجه.

ولفت الشمرى إلى المتابعة المستمرة من مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، ودعمه المباشر لضمان سير عملية الاختبارات الإلكترونية بالجامعة وفق ماخطط له.