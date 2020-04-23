التدريب التقني: إجراءات التقييم النهائي لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة الأحد القادم 

أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعداداتها لبدء التقييم النهائي عن بعد الأحد القادم لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة بمختلف المنشآت التدريبية في عموم مناطق المملكة .

وأوضحت المؤسسة أن عملية التقييم النهائي عن بعد وخلال أسبوعين ستتم تحت إشراف أكثر من 8000 من أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة، إذ تمّ تخصيص 20 درجة لهذا التقييم النهائي وفق الآلية التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق والمتضمنة زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية.

وأعلنت المؤسسة إعفاء جميع المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والتقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد والشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أية شروط.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت منذ بدء قرار تعليق التدريب بالمنشآت التدريبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد على تقديم البرامج التدريبية بمختلف المنشآت التدريبية عن بعد عبر منصات التدرب الإلكتروني.