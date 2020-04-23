بعد تشكيكه بدواءٍ طرحه ترامب.. الإطاحة برئيس الهيئة الأمريكية للبحث الطبي

تقدم الرئيس السابق هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي الأمريكية، ريك برايت، بشكوًى إلى المفتش العام لوزارة الصحة، بسبب إقالته المفاجئة، على خلفية رفضه محاولات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الترويج لأدوية “تفتقر إلى الجدارة العلمية”، حسب قوله، وطرحها كعلاجات محتملة لفيروس كورونا، المتفشي في البلاد.

وقال برايت، الذي أشرف على الهيئة المعنية بتطوير لقاح لفيروس كورونا، أمس، إنه تم خفض درجته الوظيفية، بعد أن عارض جهود الترويج للاستخدام الواسع للكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين، الذي روج لهما ترامب في مناسبات عديدة.

وأضاف برايت: “تهميشي في خضم هذه الجائحة وتقديم السياسة والمحسوبية على العلم، يُعرّض الأرواح للخطر ويعيق الجهود الوطنية لمعالجة هذه الأزمة الصحية العامة بشكل آمن وفعال”.

وأضاف برايت أنه “قاوم عن حق جهود طرح دواء غير مثبت (فعاليته) كي يكون في متناول الشعب الأمريكي، لأن مثل هذه الأدوية تنطوي على مخاطر شديدة محتملة، بما في ذلك زيادة معدل الوفيات”.