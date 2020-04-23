“العامة للحبوب”: مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

أعلنت مؤسسة السعودية العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها مناقصة لاستيراد 655 ألف طن من القمح، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وصرح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن الكمية المطروحة موزعة على 11 باخرة، منها 6 لميناء جدة الإسلامي، و4 لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والأخيرة لميناء جازان.

وأفاد الفارس أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، حيث قامت المؤسسة بترسية 775 ألف طن منذ بداية هذا العام.