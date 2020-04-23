مذكرة سودانية لأردوغان: سلمونا “العباس” وبقية المجرمين

في خطاب رسمي، طالب النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، السلطات التركية ببدء إجراءاتها القانونية لتسليم العباس البشير، شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى الخرطوم، بعد تأكد معلومات تفيد بوجوده في تركيا.

وتضمن خطاب النائب العام، الذي تم عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، تذكيرا بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والمتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل الأسرى وتسليم المجرمين.

وكانت نيابة الأراضي السودانية قد أكملت إجراءات الاسترداد، وأصدرت ثلاثة أوامر قبض دولية، ومن ثم خاطب رئيس النيابة إدارة التعاون الدولى في النيابة العامة، والتي بدورها وعبر النائب العام تخاطب وزارة الخارجية السودانية، ومن ثم تتم المخاطبة الرسمية لدولة تركيا.

وتوقعت المصادر أن يتم التسليم حسب الاتفاقيات، لكنها لم تستبعد إمكانية حدوث تدخل سياسي في عملية تسليم العباس.

وبحسب المصادر فإن العباس يمتلك عدداً كبيراً من الشركات، والعديد من الحسابات البنكية، وقالت إنه لديه تمويلات مريبة وعقارات ضخمة، إضافة إلى شركات يستخرج بها الأراضي ويعمل على تحسينها، ويواجه تهماً وفق قانون الثراء الحرام والمال المشبوه في نيابتي الأراضي والثراء الحرام.