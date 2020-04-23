2.647 مليون مصابٍ بكورونا حول العالم.. وروسيا: 47% لم تظهر عليهم الأعراض

بلغت أعداد مصابي فيروس كورونا حول العالم، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم بتوقيت السعودية، 2 مليونًا و647 ألفا، و349 شخصا، فيما وصل تعداد الضحايا إلى 184 ألفا و386 وفاة، مقابل 723 ألفا و875 شخصًا تعافوا من المرض، حسب بيانات موقع وورلد ميتر، المتخصص في الإحصاءات الدولية.

في موسكو،أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا عن تسجيل 4774 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62 ألفا و773 حالة.

وبحسب المركز، فقد بلغ عدد الحالات، التي لم تظهر عليها أعراض المرض 2282 حالة بنسبة 47.8 % من الإصابات الجديدة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 480 حالة، تشمل المصابين في مدينة القدس الشرقية المحتلة التي وصلت إلى 144 حالة.

وأضافت الكيلة إنه تم تسجيل 5 حالات تعافٍ لمرضى في مراكز التأهيل، ما يرفع حالات التعافي إلى 92″. فيما بلغ عدد الوفيات في فلسطين 4 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا \إلى 191، والمصابين إلى 14592، بينهم 136 في حالة خطيرة، في حين بلغ عدد المتعافين 5334، وعدد الحالات النشطة التي تخضع للمتابعة 9067.