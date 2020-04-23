“نافذ” منصة سعودية إلكترونية لحفظ وثائق الديون

أعلنت وزارة العدل السعودية إطلاق منصة إلكترونية تحت شعار “احفظ حقك كدائن”، حيث يمكن من خلالها إنشاء سند لأمر إلكتروني وفق نظام الأوراق التجارية، ويمكن الرجوع له في أي وقت، وحفظه من التلف أو الضياع.

ويستطيع الدائن طلب تنفيذ السند عبر محكمة التنفيذ مباشرةً مع ضمان عدم رفض الطلب. كما ستساهم المنصة في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.

وتسعى المنصة إلى تقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.

وكانت وزارة العدل أعلنت سعيها إلى التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الإلكترونية، وفق لرؤية المملكة 2030.

ويمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://nafith.sa/accounts/login