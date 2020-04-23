“سابك”: 13.2 مليار ريال أرباح 2019

13.2 مليار ريال مجموع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، حسبما أعلنت الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عُقدت عن بُعد؛ تماشيًا مع التوجيهات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك المساهمون في الاجتماع مباشرة من خلال أدوات التواصل عن بُعد وعبر البريد الإلكتروني.

وأقرت الجمعية جميع بنود جدول الاجتماع بعد التصويت عليها من قِبَل المساهمين؛ حيث تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع حسابات الشركة، والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6.6 مليارات ريال أرباحًا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م، بواقع 2.2 ريال للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وهو المبلغ الذي يساوي تماما أرباح النصف الأول من العام نفسه.

وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح، البالغة 2.2 ريال للسهم الواحد، لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأعلنت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح في 12 مايو المقبل، ليصبح مجموع الأرباح المقترح توزيعها عن العام 2019م، 13.2 مليار ريال، بواقع 4.4 ريال للسهم الواحد، تُمَثّل ما نسبته 44% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، البالغة 1.8 مليون ريال، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، وإبراء ذمتهم، والموافقة على إعادة تعيين (أرنست ويونغ) مراقبًا خارجيًّا للحسابات لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعامين الماليين 2020 و2021.