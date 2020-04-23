إيران تتوعد بتدمير السفن الأمريكية: سنرد بحزم.. ولن نتسامح

ردًّا على تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد فيها بإغراق السفن الإيرانية، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بتدمير السفن الحربية الأميركية إذا تعرضت للسفن الإيرانية العسكرية أو غير العسكرية.

وقال سلامي إنه وجه أوامر للقوات البحرية في مياه الخليج باستهداف أي قطع حربية أميركية تهدد أمن إيران أو سفنها في الخليج. مؤكدا أن طهران سترد بقوة على أي تهديدات في مياه الخليج، وقال: “سنرد بحزم وبسرعة وبشكل مؤثر على أي استهداف لنا في مياه الخليج”.

وكان ترامب قد توعد بـ”إغراق السفن الإيرانية فوراً إذا تحرشت بسفننا في البحر”، بنص تعبيره.