قطر: 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 61 حالة

أعلنت قطر، اليوم الخميس، تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إضافة لعدد من حالات التعافي.

وقالت وزارة الصحة القطرية، في بيان، إنها سجلت 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 3445 فحصا، ليصبح مجموع الإصابات الكلي 7764.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 61 حالة تعافي، ليصبح عدد المتعافين الكلي 750.

وبهذا يصبح عدد الحالات النشطة 7004، وعدد الوفيات 10.