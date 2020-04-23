الجيش الليبي: إسقاط طائرات “الدرون” تركية

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط عدد من طائرات «الدرون» التركية، التي تعمل لصالح ميليشيات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج. موجها الاتهام إليها باستهداف مناطق مأهولة بالمدنيين.

وتبادلت قوات الجانبين، مساء أمس الأول، القصف بالأسلحة الثقيلة، على محور الرملة جنوب العاصمة، والسواني والكريمية غربها، حيث دمرت مدفعية «الجيش الوطني» مخزناً للأسلحة ومقراً لـ«المرتزقة» داخل منطقة الكريمية. بينما قالت وسائل إعلام محلية، إن ثمانية مدنيين، من بينهم ثلاثة مواطنين سودانيين، لقوا حتفهم بسبب قصف عشوائي نفذته الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج، استهدف الأحياء السكنية في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس. بالإضافة إلى سقوط قذائف عدة على منطقة السبعة شرق طرابلس.