أمر ملكي بزيادة مخصصات مشروع تفطير الصائمين في 18 دولة إلى 5 ملايين ريال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا، اليوم (الخميس)، بالموافقة على زيادة المخصصات المالية لمشروع تفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم إلى 5 ملايين ريال.

ويستهدف المشروع، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تفطير مليون صائم، ضمن مشاريع الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

من جانبه، قال الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “إن المشروع يأتي امتداداً للأعمال الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ في هذا الشهر الكريم التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين بالعالم ويتلمس احتياجاتهم “.

وأكد “آل الشيخ” أن “الوزارة أنهت الاستعدادات لتنفيذ المشروع بـ 18 دولة، عبر الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها بعدد من دول العالم”. موضحا أن “تنفيذ المشروع هذا العام سيكون من خلال توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا”.

وسأل وزير الشؤون الإسلامية، الله عزل وجل، أن “يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال”.