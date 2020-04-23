خلال أسبوع.. “الأمر بالمعروف” تنفذ 21 ألف لوحة توعوية و212 جولة لأكثر من 4 ملايين مستفيد

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الرئاسة نفذت 21 ألف لوحة توعوية و212 جولة ميدانية، لعدد 4 ملايين و480 ألف مستفيد، خلال أسبوع

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور السند للاجتماع الدوري لقيادات الرئاسة العامة، عن بُعد.

وأوضح “السند”، خلال كلمته، أن الرئاسة العامة تعمل في جميع مجالاتها التوعوية والميدانية والإدارية وفق أعلى المستويات معتمدة، معتمدة على بنية تقنية متينة استفادت منها ووصل معدل الإنجاز في الرئاسة عن بُعد إلى ٩٤٪‏ مقارنة بالإنجاز أثناء العمل في المقرات.

كما استعرض السند تقرير وكالة التوعية والتوجيه للأسبوع الماضي، والذي تضمن 66 جولة، و 22 ألف لوحة توعوية تقريبا، فيما بلغ عدد المستفيدين 4.480.306 مستفيدين.

في السياق، تلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 510 بلاغات، وتعاملت معها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الرئاسة، إضافة إلى 146 جولة ميدانية، ووصل عدد مشاركات الرئاسة في المندوبيات بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى 312 مشاركة.

في السياق، زف الرئيس العام للهيئة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وجميع المسلمين، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.