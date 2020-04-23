“منظمة الصحة” تدعو لإطلاق قوة تقنية الاتصالات لإنقاذ الأرواح من كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الدول لحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن “إجراءات الإغلاق وبقاء الناس في منازلهم نجحت في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)”. داعيًا إلى “مشاركة كل فرد في وقف الانتشار لأن معظم سكان العالم لازالوا عرضة للإصابة بهذا الفيروس”.

وأعرب “غبريسوس”، خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه إزاء المنحنى الوبائي التصاعدي وزيادة حالات الإصابات الجديدة في أفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطي والجنوبية. مشيرا إلى أن منظمة الصحة نشرت موظفيها في 150 دولة حول العالم، للعمل بشكل مباشر مع الحكومات والعلماء، وأرسلت 70 فريقًا إلى البلدان لتعزيز المراقبة وتقديم المشورة والإبلاغ عن المخاطر.

واستطرد: “منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى، حيث أصدرت بيانا مشتركا مع منظمة التجارة العالمية لدعوة الدول إلى ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخِدمات عبر الحدود، وحل الاختلالات غير الضرورية في سلاسل التوريد العالمية ، واحترام اللوائح الصحية الدولية واتفاقية التجارة الدولية ذات الصلة”.

كما تشارك المنظمة، مع الاتحاد الدولي للاتصالات وشركات الاتصالات، للوصول إلى الناس مباشرة على هواتفهم المحمولة بالرسائل النصية حول فيروس كورونا، بما يسمح بالوصول إلى نصف سكان العالم الذين لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت.

ودعا تيدروس، شركات الاتصالات في العالم، إلى الانضمام إلى المبادرة وإطلاق قوة تقنية الاتصالات لإنقاذ الأرواح.