14 ألف مشروع فني وتقني لمزاولي العمل الحر في منصة “بحر”

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تسجيل 13.892 مشروع و39.238 شخصاً مستقلاً، في منصة العمل الحر “بحر”، حتى نهاية مارس 2020.

و”بحر” هي منصة تقنية متكاملة، تم تدشينها في 2016، وتعمل على الربط بين أصحاب الأعمال وبين المستقلين المحترفين لخلق تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن، وإحدى خدمات برنامج “تسعة أعشار”، أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ودعا “هدف”، أصحاب الأعمال والشباب والفتيات المحترفين في أيٍّ من المجالات والتخصصات التقنية والفنية، إلى التسجيل إلكترونيا في منصة “بحر” من خلال الرابط https://bahr.910ths.sa.

ويوفر برنامج “تسعة أعشار” مجموعة من المنصات الإلكترونية التالية: فرصة، وتجار X جاهز، وزاد، وبحر، وكَنَف، وصنع في السعودية، وأطوار، وأكشاك تجار؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.