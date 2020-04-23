هدف: لا توجد مهن مستثناة من الدعم بمبادرة “دعم التوظيف”

قال تركي بن عبدالله الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إن “نحو 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا بمبادرة دعم التوظيف، التي أطلقها الصندوق لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف جديد”.

وأضاف “الجعويني”، خلال لقاء عُقد الاثنين الماضي عن بُعد، أن دعم مبادرة دعم التوظيف لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4000 و 15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية.

وأوضح أن “المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تحصل على دعم إضافي أيضا، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل”.

وأفاد مدير عام “هدف” أنه “لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم جميع الوظائف والمهن؛ في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص”، مبينا أن “جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الصندوق، عبر صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program .

وجاء اللقاء ضمن الورشة الثانية لمبادرة سمو أمير منطقة القصيم “نوافذ الأمل”، حول “مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف الكوادر الوطنية”، بإدارة أمين عام برنامج التوطين، أمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمارة منطقة القصيم أحمد المشيقح.