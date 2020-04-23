خلال اجتماع استثنائي.. النائب العام يحث رؤساء الفروع على تطبيق أقصى معايير الوقاية

ناقش النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال فروع النيابة العامة ودوائرها أثناء جائحة فيروس كورونا، خلال اجتماع استثنائي أمس عن بُعد مع رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة.

بدأ الاجتماع بكلمة للنائب العام، عبّر خلالها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، نظير حرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، والريادة العالمية التي انتهجتها القيادة الرشيدة في معالجة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد ، مثمّناً معاليه ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام للارتقاء بأعمالها.

في السياق؛ حث النائب العام، رؤساء فروع النيابة، على تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

واطّلع النائب العام، خلال الاجتماع، على عدد القضايا الواردة للنيابة العامة والمنجزة منها، وما تم حيال أعمال الإدعاء العام والاعتراض على الأحكام و أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام .