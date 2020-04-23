تعرف على الدول المشمولة بمبادرة “عودة” لمغادرة الوافدين

بعد إعلان وزارة الداخلية أمس (الأربعاء) عن إطلاق مبادرة “عودة”، لتمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم، كشفت الجوازات عبر حسابها على تويتر عن الدول المستفيدة.

وقالت الجوازات، في رد عبر حساب “خدمة الجوازات الإلكترونية عبر تويتر” على سؤال من مواطن حول إمكانية “عمل خروج نهائي لخادمة تحمل الجنسية الأوغندية”، إن الدول المستفيدة حالياً من مبادرة عودة هي” مصر، والفلبين، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وأفغانستان.

وتأتي خدمة مبادرة “عودة” من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر “.

وتتم المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية.

وبعد التقديم؛ يتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

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