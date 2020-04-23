الكابتن طيار صبري أبوالفرج يوجه رسالة للمواطنين خلال رحلة العودة من لندن

وجه الكابتن طيار صبري أبو الفرج رسالة إلى المواطنين على رحلة العودة من لندن، والتي أجريت أمس الأربعاء.

وانطلقت أمس الأربعاء ثاني رحلات إعادة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة من بريطانيا، بعد تفشي فيروس كورونا في الخارج.

وجاءت رسالة “أبو الفرج، بحسب مقطع فيديو، كالتالي:

ضيوفنا الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من غرفة القيادة يرحب بكم كابتن صبري أبو الفرج على متن رحلتنا اليوم والمتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ويشاركني اليوم كبتن سمير باجسير و كافة زملائي الملاحين.

وحيث الآن ندخل إلى اجواء حضن الأم، إلى بيتنا الكبير، إلى أطهر ثرا وأغلى تراب وأجمل وطن المملكة العربية السعودية؛ أتحدث معكم من القلب حديث الابن والأخ.

أنا اليوم وشعوري استثنائي مليء بالاعتزاز والفخر بوطني الذي أخدمه، وشركتي التي أتاحت لي هذا الشرف العظيم بأن أكون معكم في هذه الرحلة.

وأود أن أعبر لكم عن سروري البالغ بعودتكم إلى رحاب الوطن الغالي، كما نشكر تعاونكم لمواجهة هذه الازمة وتفهمكم للاحتياطات المتخذة حفاظا على سلامتكم.

دام الوطن بخير و دمتم بصحة وعافية واعتز بخدمة الوطن و خدمتكم.