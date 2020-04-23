تنبيهات من “الأرصاد”: رياح نشطة مثيرة للأتربة تشهدها مناطق الرياض والمدينة وتبوك وحائل والقصيم والجوف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة بحدوث تقلبات جوية على عدد من المناطق بالمملكة، تشمل نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشملت التنبيهات منطقة الرياض وتحديدا محافظات الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، عفيف، على أن تستمر الحالة حتى العاشرة مساءً، وكذلك منطقة الحدود الشمالية وتشمل محافظات العويقيلة، رفحاء، ظريف، عرعر وتستمر حتى العاشرة مساء.

كما شملت التنبيهات منطقة القصيم وتشمل مدن الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريد، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيرة، عيون الجواء، وكذلك منطقة الجوف وتشمل مدن القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل، على أن تستمر الحالة حتى العاشرة مساء.

وأيضًا منطقة حائل وتشمل الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق، ومنطقة المدينة المنورة وتحديدًا الحناكية، العلا، وكذلك منطقة تبوك وتشمل تبوك وتيماء، على أن تستمر الحالة حتى العاشرة مساء.