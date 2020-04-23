بالتعاون مع الأمم المتحدة.. المملكة تعد فريقًا و13 وحدة فرعية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تعد المملكة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فريقًا وطنيًا مركزيًا و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وتهدف البرامج إلى التنسيق والتعاون على تعظيم حماية ورعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص بالمملكة كمبادرة مشتركة مابين الهيئة والأمم المتحدة.

وناقش البرنامج التدريبي الذي قدمه الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات؛ عدداً من المحاور هي مفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي، والبروتوكول الدولي والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءا من التعرف على الضحايا مرورا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.