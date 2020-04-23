عاجل .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بحلول شهر رمضان من ولي عهد ” أبو ظبي” #رمضان_مبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه، سائلا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وجميع المسلمين بكل خير وبركة.