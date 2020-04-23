فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الهند مواجهة تداعيات كورونا

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية.