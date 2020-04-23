الاتحاد الأوروبي يحذر من تراجع اقتصادات الدول الأعضاء بسبب جائحة كورونا

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من تراجع اقتصادات الدول الأعضاء بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيسة المفوضية الأوروبية إن قطاع السياحة في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا جراء أزمة كورونا.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطبيق آلية أوروبية للاستقرار في مواجهة كورونا من أول يونيو.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عما وصفته بـ”مأساة” حقيقية فيما يتعلق بالوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في أوروبا.

وقال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، إن ما يصل إلى نصف حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في قارة أوروبا وقعت في دور رعاية المسنين.

ووصف كلوغ في مؤتمر صحفي عقده الخميس ما يحدث في القارة العجوز بأنه “مأساة التي لا يمكن تصورها”، وفقا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.