بالفيديو .. الحقيل يضع لبنة جديدة في صرح الوطن

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين، وضع وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لبنة جديدة في صرح الوطن، إثر التدشين الافتراضي (عن بُعد)، لمشروع إسكان نجران، بحضور سمو أمير المنطقة.

وفي مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل لاجتماعي أكد الحقيل مجدداً أن تواصل تدشين مشاريع الإسكان في كل مناطق المملكة، رغم هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة كحال كل دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-، وبمتابعة متواصلة من سمو ولي عهده الأمين، على أن “يحظى جميع أبناء وطننا الغالي بأفضل الفرص وأحسن الخيارات بشكل مستمر ودائم إن شاء الله”، مؤكداً: “سنستمر – إن شاء الله – في توفير المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن برنامج “سكني” بما يلبي تطلعات ورغبات أهالينا”.

بهذا الدأب وهذه المثابرة واصل “ماجد الحقيل” قيادة دفة قطاع الإسكان نحو آفاق رحبة، متخذاً من مقولة خادم الحرمين الشريفين “ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمرُّ بها البشرية” نبراساً لتنفيذ إرادة القيادة الرشيدة باستمرار مسيرة التنمية بالمملكة في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها العالم نتيجة تفشي تلك الجائحة.

وعلى أرض الواقع واصل الحقيل تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات في هذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة كل مواطن ومواطنة على ثرى هذه البلاد المباركة، واضعاً نُصب عينيه في كل خطوة يخطوها تأكيد سمو ولي العهد الأمين: “إن طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان”.

وامتداداً لجهوده الدؤوبة في قيادة القطاع البلدي في هذه الظروف الاستثنائية، فقد تابع الحقيل تنفيذ جميع التدابير الوقائية التي وجّه بتوافرها داخل الوحدات من عمليات تعقيم وتطهير في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد19″؛ وذلك قبل تسليم المستفيدين من المشروع مفاتيح وحداتهم.

وخلال مراسم التدشين الافتراضية قدم الحقيل شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه المستمر ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة، وعلى كل ما يقدّمه من دعم وتسهيلات للوزارة في سبيل تذليل العقبات كافة وتوفير المزيد من المشاريع والمخططات والخيارات السكنية المتنوعة لمستفيدي برنامج “سكني”, وكذلك مستفيدي “الإسكان التنموي”.

وأشار معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف إلى أن مشروع إسكان نجران يأتي ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني”، ويتيحها للحجز والاختيار بكل يسر عبر تطبيق “سكني”، حيث يوفّر مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تسهم في تسهيل التملّك أمام الأسر، بما يتماشى مع مستهدفات “برنامج الإسكان”، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكداً عزمه على الاستمرار في توفير المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن برنامج “سكني” بما يلبّي تطلّعات ورغبات الأسر في منطقة نجران.

يذكر أن المشروع يتكون من 1061 وحدة سكنية، من فئة “فيلا”، مضيفاً أنه يأتي إلى جانب ستة مخططات جرى طرحها للمواطنين تتوزع على مدينة نجران ومحافظات (شرورة ويدمة وحبونا وخباش)، لتوفّر نحو 15 ألف أرض سكنية، لتضاف إلى 15 ألف أرض سكنية أخرى ضمن خمسة مخططات يجري العمل على تصميمها حالياً.