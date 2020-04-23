أميركي ينزه كلبته دون الخروج من منزله باستخدام طائرة “درون”

ابتكر مواطن أمريكي فكرة جديدة لإخراج كلبته للتنزه دون أن يخرج من منزله؛ حيث قام بتنزيهها باستخدام طائرة دون طيار “درون”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تمكنت نيكا، وهي كلبة من فصيلة الهاسكي وتبلغ من العمر تسعة أعوام، من المشي يومياً باستخدام درون، يتحكم فيه صاحبها جوناثان أثناء تواجده بالمنزل.

ووثق حساب على موقع “انستغرام” تنزه الكلبة في مقطع فيديو، وجد تداولاً واسعاً، ونال إعجاباً من مشاهديه، معربين عن إعجابهم بالفكرة المبتكرة.