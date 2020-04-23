السبت أول أيام شهر رمضان في هذه الدول #رمضان_مبارك #رمضان_كريم #رمضان_2020

مع إعلان غالبية الدول الإسلامية أن غدا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر، أعلنت دول إسلامية أخرى أن السبت أول أيام شهر رمضان.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن غدا المتمم لشعبان، ليوافق السبت غرة شهر الصيام.

فيما أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني، مساء الخميس، أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان بصريا وبالأجهزة البصرية، وبذلك يكون يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت غرة شهر رمضان المعظم، وهنأ المجمع الشعب السوداني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

ويقبل 1.8 مليار مسلم على رمضان هذا العام ولم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة، وغيرها من مظاهر الشهر المبارك.