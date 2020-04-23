أحمد الغامدي لـ “الوئام”: يجوز الصلاة بمتابعة إمام الحرم من خلال شاشة التلفزيون

قال الشيخ أحمد الغامدي إنه يرى جواز الصلاة بمتابعة إمام الحرم عبر التلفزيون؛ لأن الإمام جُعل ليؤتم به، فالاقتداء بالإمام ومتابعته متحققة عبر التلفزيون أو وسائل الإعلام المسموعة، مضيفاً أن فضل صلاة الجماعة لا يتحقق بتلك الصفة، إنما يحصل بالاجتماع على الصلاة في المسجد.

وأوضح الغامدي أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء الصلاة، أو في حال انطفت وسيلة البث، فإن المصلي يُكمل بنفسه بما تيسر له.

وأشار إلى أن الفتاوى السابقة التي حرمت الصلاة عبر أجهزة البث، لم تحرمها بسبب أن الناس تستطيع الصلاة في المساجد، بل تم منعها بسبب اشتراط بعض الفقهاء اتصال الصفوف بين المصلين، مبيناً أن شرط اتصال الصفوف ليس شرطاً لصلاة الجماعة عند بعض الفقهاء، وهذا هو الصحيح في وجهة نظره.