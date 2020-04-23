البحرين.. استلام شحنة “هيدروكسي كلوروكين” من الهند لعلاج #كورونا

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، استلامها شحنة من دواء هيدروكسي كلوروكين من الهند لاستخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية أنها وبالتعاون مع وزارة الصحة استلمت شحنة من دواء الهيدروكسي كلوركين، بعد نجاح مملكة البحرين بالحصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير الدواء الذي تستخدمه المملكة كجزء من بروتوكولها العلاجي لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19) من الهند.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية الخميس تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 56 مصاباً آخر من الفيروس.

وسجّلت البحرين حالةوفاة جديدة بفيروس كورونا، لوافد يبلغ من العمر 36 عاماً.