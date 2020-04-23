سفارة الإمارات بالرياض تطلق “مبادرة الرواق الثقافي”

أطلقت سفارة الإمارات لدى الرياض “مبادرة الرواق الثقافي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستضيف المبادرة الشخصيات الثقافية البارزة في كل من الإمارات والسعودية في حوارات رقمية تفاعلية تبثها السفارة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في المجالات الثقافية على وجه الخصوص، والتأكيد على ضرورة استمرار المشهد الثقافي في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، وإبراز الدور الثقافي الرائد لدولة الإمارات والتأكيد على استكمال الأنشطة الثقافية، وذلك بابتكار طرق تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف مبادرة الرواق الثقافي جميع شرائح المجتمع في البلدين وكذلك في العالم العربي، من خلال التحاور والنقاش حول أهمية الثقافة وتبادل الآراء والأفكار المبتكرة للتأقلم مع الأوضاع الراهنة في مجالات الموسيقى والرياضة والطبخ والتراث والأزياء والشعر والفن التشكيلي والزراعة، وذلك كل اثنين وخميس من أيام شهر رمضان المبارك.