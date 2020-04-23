عالم روسي: قاموا بأفعال “مجنونة للغاية” في مختبرات مسقط رأس #كورونا

كشف عالم روسي شهير أن فيروس كورونا جاء نتيجة عمل علماء في مدينة ووهان الصينية، قائلا “لقد قاموا بأفعال مجنونة للغاية في مختبراتهم”.

وادعى البروفيسور الروسي بيتر شوماكوف أن هدف العلماء في مختبرات ووهان كان دراسة قدرة العدوى للفيروس وتسببه بأمراض، دون “قصد خبيث” أو محاولة صنع فيروس قاتل بشكل متعمد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن شوماكوفو قوله إن العلماء في مختبر ووهان كانوا منخرطين بنشاط بتطوير متغيرات مختلفة لفيروس كورونا لأكثر من عشر سنوات، وقاموا بفعلتهم دون قصد خلق متغيرات مسببة للأمراض، بل لدراسة قدرة الفيروسات على التسبب بأمراض.

وبحسب شوماكوف، فإن العلماء في الصين كانوا يحاولون صنع متغيرات من الفيروس دون قصد خبيث، ضمن محاولتهم المحتملة لإيجاد لقاح للإيدز.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، قد حذر من مزاعم تقول إن فيروس كورونا من صنع الإنسان.