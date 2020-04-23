ثغرة في أجهزة آيفون ربما أتاحت سرقة بيانات المستخدمين على مدى سنوات

تدرس شركة آبل إصلاح ثغرة كشفت شركة أمنية أنها قد تكون عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.

وفي نهاية 2019، كشف تحقيق لشركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة أن خللا برمجيا في أجهزة آيفون وأيباد ربما سرب بيانات المستخدمين خلال سنوات.

وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها فيما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.

واعترف متحدث من شركة آبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لآبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب)، وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

ورفضت شركة آبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر الأربعاء، ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد، وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.