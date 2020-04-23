آل الشيخ للدعاة: أبرزوا محاسن المملكة في زمن كثر فيه الأشرار

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الدعوة إلى الدعاة لإبراز محاسن المملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ، في كلمة وجهها للدعاة بالمملكة بمناسبة حلول شهر رمضان “الواجب يتعاظم على الدعاة في بيان مكانة المملكة حامية الإسلام وحاضنة الحرمين الشريفين في زمن كثر فيه الأشرار الذين يريدون هدم هذا الكيان والدين من خلال ما يقومون به في نشراتهم وقنواتهم بإعلامهم الخبيث الذي يستهدف المملكة”.

وبين أنه ينبغي علينا جميعاً أن نكون مهيئين للدفاع عن الدين والوطن لأن الأعداء الآن يتربصون بهذا الوطن الغالي وبالمواطنين والقيادة الحكيمة.