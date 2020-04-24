إطلاق قافلة طبية واجتماعية لمساعدة المرضى في جائحة كورونا

أطلقت جمعية شفاء قافلتها لدعم المرضى الفقراء ومحدودي الدخل بمكة المكرمة حيث تشمل القافلة الرعاية الطبية المنزلية للمرضى والدعم بالأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الصحية.

وانطلقت الحملة لتستهدف أكثر من 700 أسرة مستفيدة في أنحاء مكة وذلك مساندة للجهود التكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية لمواجهة جائحة كورونا ( COVID-19 ).

كما أوضح مدير الجمعية الأستاذ / عبدالرحمن البليهشي – أن الحملة تضم الكادر الطبي

و الإداري و ذلك لتقديم الخدمات الصحية والإجتماعية للمستفيدين في منازلهم وتستمر الحملة لمدة شهر كامل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة .

الجدير بالذكر أن الحملة مخصصة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة وطريحي الفراش وتقدم خدماتها عبر كادر من الأطباء والتمريض المؤهلين في تقديم الرعاية الصحية المنزلية.