أمريكا تحمّل الصين مسئولية “كورونا”: ستدفع الثمن

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الصين بأنها تسببت في وفاة المئات من الأمريكيين، وشلل في اقتصاد الولايات المتحدة، وقال إن بكين ستدفع ثمن ما فعلته.

وحمّل بومبيو الصين مسؤولية إخفاء معلومات عن وباء الفيروس التاجي الجديد، وقال إن بلاده تشكك في أمن مختبرات الفيروسات الصينية.

وردا على سؤال قناة “فوكس نيوز” الليلة الماضية، عن كيفية تقييم الإدارة الأمريكية لأفعال الصين في ضوء انتشار الفيروس؟ أكد بومبيو أن الجانب الصيني لم يكشف عمدا عن معلومات حول تفشي المرض في مراحله المبكرة.

وقال بومبيو: “علاقاتنا مع الحزب الشيوعي الصيني لا تزال غير شفافة تماما. نشك في أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرف عنه”. مضيفا: “الحزب الشيوعي الصيني ومنظمة الصحة العالمية لم يفعلا ما كان مطلوبا منهما عندما ظهر الوباء في بلادهم”.

وأشار بومبيو إلى أن “الحزب الشيوعي الصيني سيدفع ثمن ما فعله، على الأقل للولايات المتحدة”. لكن وزير الخارجية أعلن “أنا لا أعرف بالضبط الشكل الذي سيتم القيام به من أجل ذلك. نحن الآن نركز على ضمان سلامة الأمريكيين والحد من المخاطر”.