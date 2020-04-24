كورونا في أمريكا: 3167 ضحية و27 ألف إصابة جديدة بيوم واحد

في حصيلة يومية قياسية، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3167 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الوفيات هناك من الـ50 ألفا، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد، أنّ وباء (كوفيد-19) حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم، أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في هذا البلد 866 ألفا و646 إصابة، بعد تسجيل 26 ألفا و971 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.