‏جمعية المستودع الخيري بمهد الذهب تطلق مبادرتها الثانية لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا

أطلقت جمعية المستودع الخيري بمهد الذهب مبادرتها الثانية تحت شعار “لنساعدهم”.
وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع مبادرة (خير المدينة) التي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والمتبرع بها من قبل منجم مهد الذهب للأسر المتضررة من جائحة كورونا.
وثمنت الجمعية هذا الدعم والوقفة المجتمعية لشريكها منجم مهد الذهب في ظل تداعيات جائحة كورونا في وطننا الغالي وهي ليست الوقفة الأولى.
وقالت أن هذه الجهود لها أثر بالغ وطيّب ولا سيما هذه الفترة التي يحتاج فيها الوطن وأبناءه للوقفة الصادقة.