‏جمعية المستودع الخيري بمهد الذهب تطلق مبادرتها الثانية لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا

أطلقت جمعية المستودع الخيري بمهد الذهب مبادرتها الثانية ‏تحت شعار “لنساعدهم”.

وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع مبادرة ‏(خير المدينة) التي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و‏المتبرع بها من قبل منجم مهد الذهب ‏للأسر المتضررة من جائحة كورونا.

‏وثمنت الجمعية هذا الدعم والوقفة المجتمعية لشريكها منجم مهد الذهب في ‏ظل تداعيات جائحة كورونا في وطننا الغالي ‏وهي ليست الوقفة الأولى.

وقالت أن هذه الجهود لها أثر بالغ وطيّب ‏ولا سيما هذه الفترة التي يحتاج فيها الوطن وأبناءه للوقفة الصادقة.