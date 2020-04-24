“الدفاع المدني” تحذر من الحوادث المنزلية خلال “حظر رمضان”

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان المبارك، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الانتباه لها، لدرء الأذى عن أنفسهم ومن حولهم.

وامتدادًا لحملة “سلامتك بمنزلك غايتنا”، نشرت الدفاع المدني بيانا يلفت الانتباه لعدد من السلوكيات التي قد يكون وراءها خطر، ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند اعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح، أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوصت المديرية ربات المنازل بالحذر عند ممارسة القلي بالزيت لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وابعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر، واستخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لكونها أكثر سلامة من عملية القلي.

كما حذرت من ترك فرامات اللحم الكهربائي في متناول الأطفال وعدم السماح باستخدام هذه الأجهزة لمن يجهل كيفية استخدامها، وشددت على ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.