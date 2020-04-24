السديس: توصيل مياه زمزم للمنازل.. بدءًا من الإثنين المقبل

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تدشين منصة إلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم إلى المنازل.

وأوضح السديس أنه وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية ومنصة “هناك” الإلكترونية المحلية، سيتم البدء في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءاً من مكة المكرمة والتوسع تدريجياً في كافة مناطق ومدن المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أنه سيتم تجهيز عبوات بسعة موحدة (5 لتر)، لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي.

وأشار الموكلي إلى توفير عبوات ماء زمزم في كافة فروع أسواق “بنده”، موضحا أنه جاري العمل لتوفيرها لدى شركات التجزئة المحلية الكبرى، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

وأوضح الموكلي أن منصة “هناك” الإلكترونية ستبدأ في استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم اعتبارًا من الاثنين المقبل، على نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة، فيما ستقوم شركة “بنده” للتجزئة بتوفير مياه زمزم بفروعها تدريجيًا في مناطق المملكة خلال عشرة أيام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية.

وقال الموكلي إنه سيتم إيقاف هذه الخدمة عند انحسار وباء كورونا، والعودة إلى الوضع السابق وفق برنامج ضيوف الرحمن.

وكان مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم قد أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس ‪‎‬كورونا المستجد.