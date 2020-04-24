كورونا حول العالم: الإصابات أكثر من مليونين و726 الف والوفيات تتجاوز 191 الفاً

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز” الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726 الف و194 عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الجمعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين 749666 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع 191074 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 888709 والوفيات 50243 وفاة، والتعافي 85922.

وسجلت إسبانيا 213024 ألف إصابة و22157حالة وفاة وتعافي 89250.

وسجلت إيطاليا 189973 إصابة و25549حالة وفاة وتعافي 57576.

وسجلت فرنسا 158183إصابة و21856 حالة وفاة وتعافي 42088 حالة.

وسجلت المانيا 153129 إصابة و5575 وفاة وتعافي 106800.

وسجلت بريطانيا 138078إصابة و18738حالة وفاة ولم تسجل تعافي اية حالة.

وسجلت تركيا 101780 إصابة و2491حالة وفاة وتعافي 18491 حالة.

وسجلت ايران 87020 إصابة و5481حالة وفاة وتعافي 64843حالة.

وسجلت الصين، البؤرة الأولى للفيروس، 82804 إصابة و4623حالة وفاة وتعافي 77257 حالة.

وسجلت روسيا 62773إصابة و555حالة وفاة وتعافي 4891حالة وسجلت البرازيل 50036 إصابة و3331حالو وفاة وتعافي 25673 حالة.