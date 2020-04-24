“السوار الإلكتروني” آخر الحلول للتعامل مع مخالفي العزل في كوريا الجنوبية

ستقوم الحكومة الكورية الجنوبية بفرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وإذا رفض مخالف ارتداء سوار المعصم الإلكتروني، فيتم وضعه تحت الحجر الصحي في منشآت محددة.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنها ستفرض ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي مثل الخروج أثناء العزل الذاتي وعدم تلقي الاتصال الهاتفي، ابتداء من يوم 27 من الشهر الجاري.

ولكن ارتداء سوار المعصم الإلكتروني ليس التزاماً قانونياً، فهناك حاجة إلى موافقة مخالف ارتداء سوار المعصم الإلكتروني، فقررت الحكومة فرض الحجر الصحي في منشآت محددة في حال رفض ذلك من أجل تعزيز فعالية نظام سوار المعصم الإلكتروني، ويجب على مخالف أن يدفع تكاليف الحجر الصحي.

كما قامت الحكومة بتحسين أداء التطبيق الهاتفي الذي يسمح للسلطات بمراقبة الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي للتأكد من اتباعهم لقواعد العزل الذاتي.

وقالت السلطات أن عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي شهد زيادة حادة منذ تطبيق إجراءات الدخول لجميع الأشخاص القادمين من الخارج مسجلاً أعلى مستوى له عند حوالي 590 ألف شخص في يوم 14، وثم انخفض إلى 44,725 شخصاً اعتباراً من الساعة 6:00 مساء يوم 23 أبريل، وسجلت حالات المخالفة 272 حالة.

وأكدت على أنها ستشدد المراقبة للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي من خلال التفتيش عليهم بصورة مفاجئة وغيره.