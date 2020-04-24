فيروس #كورونا… الأسهم الأوروبية تتراجع مع عودة المخاوف

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن ضرر اقتصادي حاد ومستمر من جائحة فيروس كورونا بعد أن أثار تقرير شكوكا بشأن إحراز تقدم في تطوير علاج لكوفيد-19.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، فيما هوى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة إذ أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انهارت في مارس آذار.

وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة، فيما قاد مؤشر البنوك التراجعات إذ خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لكومرتس بنك بمقدار درجة واحدة وخفضت النظرة المستقبلية لدويتشه بنك إلى سلبية من مستقرة.