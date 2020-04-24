يسعى للتخلص منهم.. 11 لاعبا في قائمة ريال مدريد “السوداء”

يرغب رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ومدرب الفريق الأول لكرة القدم، زين الدين زيدان، في تدعيم الفريق بصفقات جديدة من العيار الثقيل، فيما تطل الأزمة المادية التي فرضت نفسها على العالم، جراء تفشي فيروس كورونا، بوجهٍ قاتم، يجبر “الملكي” على التخلي عن عدد من نجومه، لتوفير النفقات لصالح صفقات جديدة.

ويسعى زيدان للتعاقد مع عدد من النجوم المؤثرين، أبرزهم الأسماء المطروحة للانضمام إلى “الميرنغي”، هم الفرنسيان كيليان مبابي، وبول بوغبا، والنرويجي إيرليند هالاند.

في المقابل، كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يسعى للتخلص من 11 لاعباً في قائمته الحالية، يتقدمهم النجم الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغز بعدما لعب موسمين على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونخ الألماني، والدومينكاني ماريانو دياز، والإسباني الشاب براهيم دياز، وألفارو أودريوزولا، ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وألفونس أريولا.

وتضم قائمة نجوم الريال بعض الأسماء المشكوك في استمرارها، مثل البرازيلي مارسيلو والإسباني لوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش، حيث لا شك أن إدارة “الملكي” تسعى للاستفادة مادياً من هذه القائمة التي ستقلل الخسائر المادية التي عانى منها الفريق في الفترة الماضية.