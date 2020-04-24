مفاجأة.. أشعّة الشمس تقتل كورونا

أعلن مسؤول حكومي أميركي أن أشعة الشمس لديها القدرة على القضاء بسرعة على فيروس كورونا المستجد.

وقال مستشار وزير الأمن الداخلي للعلوم والتكنولوجيا وليام برايان، للصحافيين في البيت الأبيض إن علماء الحكومة توصلوا إلى أن الأشعة فوق البنفسجية لها مفعول كبير على الفيروس. لكنه أشار إلى أن الدراسة لم تُنشر بعد، ولا تزال بانتظار إجراء تقييم مستقل لها.

وأضاف برايان إن “أبرز ملاحظة لدينا حتى الآن تتعلّق بالقدرة القوية لأشعة الشمس على قتل الفيروس سواء على الأسطح أو في الهواء. كما لاحظنا تأثيرا مشابها للحرارة والرطوبة كذلك، إذ أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أو كلاهما يعد بشكل عام أقل ملاءمة للفيروس”.

ولطالما عرف بأن لدى الأشعة فوق البنفسجية أثرا تعقيميا لأن الأشعة تدمّر التركيبية الجينية للفيروسات وقدرتها على التكاثر.

وعرض برايان خلاصة لأبرز استنتاجات الاختبار الذي جرى في “مركز التحليلات والاجراءات المضادة الوطني للدفاع البيولوجي” في ماريلاند، وأظهرت أن الوقت الذي يستغرقه خفض كمية الفيروس إلى النصف، بلغ 18 ساعة عندما كانت درجة الحرارة بين 21 و24 مئوية، بنسبة رطوبة 20%، وعلى سطح غير مسامي، مثل مقابض الأبواب والفولاذ المقاوم للصدأ. لكنه انخفض إلى ست ساعات مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 80 بالمئة، وإلى دقيقتين فقط عند إضافة أشعة الشمس.

وفي الهواء، بلغ نصف عمر الفيروس ساعة عندما بلغت درجة الحرارة بين 21 و24 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 20%، وانخفضت هذه المدة إلى دقيقة ونصف فقط بوجود أشعة الشمس.

وخلص برايان إلى أن الأجواء الأشبه بالصيف “تخلق بيئة قد تخفض انتقال العدوى”. مشددا على أن تراجع تفشي الفيروس لا يعني القضاء عليه تماما، وبالتالي رفع تدابير التباعد الاجتماعي تماما.

وأظهرت اختبارات سابقة كذلك أن الفيروس ينشط أكثر في الطقس البارد والجاف مقارنة بالطقس الحار والرطب. ولعل انخفاض وتيرة تفشي العدوى في دول جنوب العالم التي لا تزال في موسم الخريف وتنعم بالدفء حتى الآن يعكس ذلك.

فمثلا، سجّلت أستراليا أقل من سبعة آلاف إصابة مؤكدة و77 وفاة، وهو عدد أقل بكثير من تلك التي سجّلت في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويعتقد أن سبب ذلك يعود إلى أن قطرات الجهاز التنفسي تبقى في الجو لمدة أطول في الطقس البارد وأن الفيروسات تتفكك بشكل أسرع على الأسطح الأسخن نظرا إلى أن طبقة الدهن الواقية التي تغلّفها تجف بشكل أسرع.