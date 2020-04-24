قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن 201 ألفًا و321 متدربًا استفادوا من برامجها عبر منصة التدرب الإلكتروني في نهاية الفصل التدريبي الثاني، بمختلف مناطق المملكة.

وأعرب محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن بالغ شكره وتقديره للمتدربين والمتدربات على مواظبتهم وتفاعلهم مع برامج التدرب الإلكتروني خلال الفترة الماضية، وكذلك لجميع أعضاء الهيئة التدريبية بالمؤسسة وجميع الإدارات المختصة التي أسهمت في إنجاح العملية التدريبية عن بعد وذلك في الظروف الخاصة التي يعيشها العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الفهيد إن عدد الفصول الافتراضية المنفذة من خلال منصات التدرب الإلكتروني بلغت 1,639,614 فصلاً افتراضياً، وعدد مرات حضور للمحاضرات من المتدربين والمتدربات بلغ 3,651,247، في حين بلغ عدد الشعبة التدريبية 52,748 شعبة تدريبية عن بعد يومياً، ووصل عدد ساعات البث المباشر للمحاضرات إلى 5,160,532 ساعة بث.

كما وصل عدد مرات دخول المتدربين والمتدربات على منصة التدرب الإلكتروني عبر الهواتف الذكية وصل إلى 2,157,031 مرة، وشارك أعضاء هيئة التدريب بتقديم 2,855,908 تقييمات واستبانات عن المنصة التدريبية.