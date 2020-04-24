ترامب يهاجم خبراء الاقتصاد: لا يعرفون شيئا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خبراء الاقتصاد بأنهم “ليس لديهم أية فكرة”، يقصد عن كيفية تأثر الاقتصاد الأمريكي بإجراءات الإغلاق التي قررتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، وقال إنه لا يسعى للحصول على نصيحة منهم.

وردا على سؤال بشأن المعلومات التي يتلقاها من الاقتصاديين، قال ترامب: “أعرف الكثير عن الاقتصاديين، والجواب هو: ليس لديهم فكرة”. مضيفا: “أعتقد أن لدي فكرة جيدة مثل أي شخص. وأعتقد أن اقتصادنا سيبدأ في التعافي بشكل كبير بمجرد فتح الولايات، ويحدث هذا حاليا ونحن نتحدث”.

وتستعد المزيد من الولايات الأمريكية في الجنوب وفي الغرب الأوسط لإعادة فتح اقتصادها؛ أملا في أن يكون تفشي فيروس كورونا قد تخطى مرحلة الذروة، لكن حاكم ولاية كاليفورنيا أبقى على أوامر صارمة بالبقاء في المنزل وإغلاق الشركات.

وقال جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، في تصريحاته اليومية عن فيروس كورونا إلى سكان الولاية الأكبر تعدادا في الولايات المتحدة: “كان بودّي أن أتمكن من تحديد تاريخ محدد لأن أعلن أن بوسعنا أن نغير هذا الوضع ونعود للحياة العادية”.