الكويت: 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، مستجدات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه تم تسجيل 215 إصابة جديدة في الكويت، ليبلغ الإجمالي 2614.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 55 عاما، وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 9 أيام.

وبين أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 60، منها 33 مستقرة و27 في حالة حرجة.

وبين أن مجموع الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية وصل إلى 1986.