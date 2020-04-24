أجواء روحانية ونفوس مطمئنة.. أداء أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام خلال رمضان

في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان، أدى المصلين اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، شاكرين الله عز وجل على نعمه، وسائلين المولى عز وجل أن يرفع وباء كورونا عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وشهد المسجد إجراءات أمنية ووقائية مكثفة، من خلال معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم، إذ تعاقدت مع ٣ شركات وطنية ريادية في مجال التعقيم على أعلى المعايير الوقائية.

وتجري الرئاسة عمليات الغسيل بالمسجد الحرام ٧ مرات يوميا بدلا من ٣، ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام، إضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام والتي تعمل عن بعد بدقة عالية.