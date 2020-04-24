مركز الملك عبد الله للدراسات يطلق قاعدة بيانات حول كورونا في المملكة

أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) عن إطلاق أول قاعدة بيانات ترصد مستجدّات فيروس كورونا في المملكة وذلك لأهداف بحثية.

وقال المركز، في بيان، إن القاعدة تم إطلاقها عبر موقعه الإلكتروني، وتتضمن أكثر من 26 ألف سجل جمعها المركز استنادًا على التقارير اليومية التي تعلن عنها وزارة الصحة.

وبين المركز أنه يحدث سجلات البيانات على البوابة يوميًّا، إذ يتم رصد جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة انتشار الجائحة، كما يتوفر للراغبين بالاستفادة من السجلات استعراضها منذ بدء الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أن السجلات توفر إمكانية تحليل البيانات المتضمنة فيها وتحميلها واختيار أي من التفاصيل التي يرغب الباحثون في استكشافها، وذلك وفقًا لخط زمني يبدأ من الأقدم فالأحدث.

ويهدف “كابسارك”، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز وإثراء البحث العلمي في المملكة والعالم، من خلال تأسيس سجل متكامل يتضمّن كل ما يتعلق بحالات الإصابة والتعافي والوفاة ذات العلاقة بفيروس كورونا في المملكة.

كما يتيح كابسارك الوصول إلى هذه السجلات للعموم وذلك للمساهمة في استعراض تجربة المملكة في نجاحها بالتصدي للجائحة وسعيها لضمان صحة المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.