حالات #كورونا اليوم.. 43 مدينة أصابها الفيروس تتصدرها المدينة المنورة بـ 272 وتليها مكة بـ242 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا لتقرير اليوم بلغ عدد المدن والحافظات التي أصابها الفيروس 43 تصدرتها المدينة المنورة بـ272 ومكة المكرمة 242 وجدة 210 والرياض 131 والدمام 46 والجبيل 45 والهفوف 40 والخبر 30 والطائف 21 وبيشة 16 وبيش 16 وحفر الباطن 13 والهدا 10 وعنيزة 8 وحائل 7 وبريدة 6 ورابغ 5 وتربيان 5 وسكاكا 5 وجازان 4.

وساجر 4 وينبع 3 ومهد الذهب 3 والوجه 3 وضبا 3 وعرعر 2 والزلفي 2 وبقيق 2 وحدة 2 والقنفذة 2 والقريات 2 ووحالة واحدة في كل من القطيف والحناكية والمويه والقريع وبلجرشي وخليص وطبرجل ورفحاء والمجمعة وحوطة بني تميم وحوطة سدير والمزاحمية.